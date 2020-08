Pareja de William Levy sufre la trágica pérdida de una persona especial en la contingencia

View this post on Instagram

Iu2019m so proud of you #champ. No hay nada mejor y mu00e1s hermoso que podamos hacer en este mundo que ayudar a alguien mu00e1s. Que bueno que lo aprendas desde Niu00f1o. Por favor a toda mi gente. Pongu00e1monos n la situaciu00f3n de ese te Niu00f1o al que queremos tanto y en la situaciu00f3n de su familia tambiu00e9n por un segundo y veru00e1n que vale la pena aportar un granito de arena a esta familia los quiero mucho y les agradezco el apoyo. Pueden ir al Link en mi Bio para hacer una donaciu00f3n. God bless you all ud83dude4fud83cudffb #Repost @christopherlevy u30fbu30fbu30fb Love you Bro @the_bootch to all my followers I ask that we please help #Ethan keep fighting his fight!! whatever u can contribute with would be greatly appreciated!! we love you kid.. you got this ud83dudcaaud83cudffc link in my bio