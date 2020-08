A pesar del mal clima, Adamari López no se rinde y sigue en el reto por bajar de peso

View this post on Instagram

Du00eda y noche, lluvias, calor, esfuerzo y sufrimiento pero y el resultado? 100% SATISFACTORIO!!!!! Este reto de @readyin4w te cambia la vida, por dentro, por fuera, en pareja, animo a todo el mundo a que se una a este reto de 4 semanas, NO SE ARREPENTIRu00c1N!!! Hazlo a la hora que tu quieras!!!! Pero HAZLO! Por su00f3lo $19,99 TODO!!!! www.readyin4w.com Gracias @yaspersonaltrainer por cambiarnos la vida a @adamarilopez y a mi, gracias y vamos por mu00e1s!!!!!!! @kikefloresphoto