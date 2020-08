Tras no recibir la pensión de su hija menor, actriz de Televisa regresa a los juzgados

Ciudad de México.- La actriz, Martha Julia, regresó a los juzgados, con el fin de que el padre de su hija menor, Salvador Ibarra, le pague su pensión alimenticia correspondiente, pues ya le debe algunos meses.

Desgraciadamente no ha cumplido como se debería, se llegó a una pensión y he recibido algunas, pero últimamente no", dijo a la prensa.