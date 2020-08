¿Se une a TV Azteca? Silvia Pinal da 'golpe' a Televisa con inesperada declaración

Ciudad de México.- La primera actriz mexicana, Silvia Pinal, rompió el silencio y habló acerca de la supuesta pérdida de su exclusividad vitalicia en Televisa, empresa en la que ha trabajado por más de 50 años.

Durante una entrevista telefónica con De Primera Mano, la artista mencionó que aún no recibe el resultado de la televisora de San Ángel, a la vez que señaló que aún existe mucha incertidumbre al respecto.

Quiero saber en qué se quedó nuestra situación, si nos van a pagar o no. Es una cosa muy difícil para juzgar ahorita. Tengo que meterme con mis abogados", detalló Pinal.

De igual manera, 'Doña Chivis' no descartó la posibilidad de buscar acomodo y lugar dentro de otras televisoras, pues aseguró que uno de sus más grandes deseos es regresar a trabajar.

Ojalá me ofrezcan y trabajar, pero no me han ofrecido nada y estoy tranquila como estoy", indicó la también conductora de televisión.