Érika Fernández cautiva a sus fans al presumir sus coloridos tatuajes en el brazo

Cu00farate mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna. Con el sonido del ru00edo y la cascada. Con el vaivu00e9n del mar y el aleteo de las aves. Cu00farate mijita, con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el neem y el eucalipto. Endu00falzate con lavanda, romero y manzanilla. Abru00e1zate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponle amor al tu00e9 en lugar de azu00facar y tu00f3malo mirando las estrellas. Cu00farate mijita, con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Vuu00e9lvete cada du00eda mu00e1s lista haciendo caso a tu intuiciu00f3n, mirando el mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta, para que vivas mu00e1s feliz. Cu00farate mijita, con amor bonito, y recuerda siempre... tu00fa eres la medicina. Maru00eda Sabina, indu00edgena, poeta, mexicana. ud83dude4f . . . Photo by @hernanboterostudio