¡Escándalo! Kylie Jenner estalla contra Kris al prohibirle algo: "Déjame vivir"

Los Ángeles.- Esta familia Kardashian se ha caracterizado por tener una vida llena de lujos y envolverse en exquisitas polémicas. Usualmente las hermanas Kloe, Kim, Kourtney, Kendall y Kylie son tema viral y esta vez la más pequeña de las Jenner fue el centro de atención tras gritarle a su madre, Kris.

Para el estreno de la 18va temporada, el canal de YouTube de Keeping Up With The Kardashians, subió un fragmento de lo que se verá próximamente.

¡Déjame vivir, maldita sea!"

Esas fueron las palabras que la modelo estadounidense usó contra Kris después de que su madre la apresurara para salir de la casa, ya que irían a una fiesta.

El disgusto de Kylie fue que su progenitora no la dejara tomar un último trago antes de partir. Incluso en el video se puede apreciar que Kris le dice que "habrá bebidas en el lugar", a lo que la empresaria le contesta "no me importa" y hace lo que planeaba. Por otro lado, el reality show estará disponible a partir de septiembre.

