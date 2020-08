Fabiola Guajardo le dice adiós a su melena con este nuevo 'look' y advierte nuevo proyecto

View this post on Instagram

Qu1d1cu1d07u0301 u1d18u1d00su1d00u0280u1d00u0301... Qu1d1cu1d07u0301 u1d0du026asu1d1bu1d07u0280u026au1d0f u029cu1d00u0299u0280u1d00u0301... ud83cudfacu2728 #newproject #comingsoon