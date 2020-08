"Sentía que me iba": Exactriz de Televisa y su terrorífica experiencia con el dióxido de cloro

Ciudad de México.- Durante un reciente encuentro con la prensa, la actriz mexicana, Rosita Pelayo, compartió su experiencia con el dióxido de cloro con la intención de buscar un remedio para su artritis.

La extintérprete de Televisa confesó que, contrario a lo que otros famosos dicen, este remedio no le vino bien a su organismo, por lo que decidió de dejarlo de consumir y enfocarse en otros cuidados.

Yo ya lo probé, pero a mí no me cayó bien. Hay una persona que me está ayudando ahorita con lo de mi artritis porque mi salud está mejorando mucho", detalló la conferencista.