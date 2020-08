¿Sí es publicidad para TV Azteca? Madre de Christian Nodal habla de la relación de su hijo y Belinda

Ciudad de México.- Silvia Cristina, madre de Christian Nodal, defendió en un comentario a su hijo y a su novia, Belinda, ante las criticas de una fans del interprete de Adiós Amor que le pidió a la señora que le dijera a su hijo que hacia mal a estar con ella y prestarse a hacer publicidad a TV Azteca y aumentar el rating de La Voz.

Gracias por el consejo que NO pedí pero de mi familia me encargo yo, mi hijo tiene 21 años, donde sus bases han sido 100% bien cimentadas y donde no ocupé de nadie para criarlo, mi hijo tiene su propio criterio y ni yo ni nadie tenemos derecho a opinar ni juzgar su vida", dijo de forma contundente.