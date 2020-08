Aylín Mujica rompe en llanto en 'Suelta la Sopa' tras hablar de Ninel Conde y su hijo

Miami, Florida.- Para una madre no existe algo más valioso y sagrado que la vida de sus hijos, es por esto mismo que muchas mamás sienten empatía por otras mujeres cuando ven que tienen problemas con alguna de sus criaturas.

Tal es el caso de la actriz y conductora de televisión, Aylín Mujica, quién, al contar en el programa de espectáculos, Suelta la Sopa, sobre el caso que vive Ninel Conde y el escrito que colocó en redes sociales.

La comunicadora cubana señaló, que ella conoce bien el dolor de no poder abrazar o darle el beso de buenas noches a un hijo, al hablar de esto comenzó a derramar algunas lagrimas que reflejaban su sentir ante dicha situación.

Yo nada escucho esto que pone Ninel, no me puedo ni imaginar como mamá, el dolor de no poder abrazar a su hijo y ni siquiera darle un beso de buenas noches, de verdad que me motiva muchísimo porque se lo que una madre pasa al no poder abrazar a su hijo", dijo Aylín con la voz entrecortada.