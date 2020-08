¿Borrachos? Natanael Cano y su hermano son detenidos en aeropuerto de Los Ángeles

View this post on Instagram

Natanael Cano y su hermano fueron detenidos en el aeropuerto de Los Au0301ngeles Ca ..., por conducir borracho ? ud83dude33ud83dude2eud83dude44. ....,pues segu00fan la razu00f3n fue que tuvo un altercado con alguien mu00e1s por la discusiu00f3n de que Natanael , no usaba tapabocas ! No fue arrestado ! informaciou0301n : @davevaladez #elchismenoduerme