¡Tiembla 'VLA'! Este es el guapo galán de Televisa que vuelve a 'Hoy' como conductor

Ciudad de México.- Este lunes el programa Hoy recibiría de vuelta a unos de los galanes de novela más atractivos de la televisión mexicana para poner a temblar al matutino de TV Azteca Venga la Alegría.

Según informó el periodista de espectáculos Álex Kaffie el viernes pasado, este lunes se integra el actor y conductor Arturo Carmona al matutino de Televisa para cubrir la ausencia de Jorge 'El Burro' Van Rankin, quien tuvo que salir del programa por 11 semanas para grabar la nueva temporada de su serie 40 y 20.

Esta no sería la primera vez que el regiomontano de 44 años conduce el matutino, pues ya lo hizo algunas veces en el pasado, del 2006 al 2008. Kaffie comentó que sería la tercera vez, pues ya trabajó en el matutino cuando este era producido por Carmen Armendáriz y Roberto Romagnoli.

Carmona acaba de visitar el matutino en julio pasado, desatando revuelo entre el público. Empezó como futbolista y estuvo involucrado en el ámbito deportivo, sin embargo, por cosas del destino se retiró y tiempo después se volvió conductor y actor, al incursionar en el teatro los fines de semana.

Empecé en TV Azteca como comentarista deportivo. Al año me voy a Televisa Monterrey para lo mismo (…) Me ve Eugenio Azcárraga (director de Televisa Mty) y me dice que empezarán una barra de entretenimiento y que me quieren en un programa de revista, 'El Club 34', como 'Hoy' pero por la tarde. Al año me manda a CDMX a Big Brother (2002) y ya no me regresé", comentó en entrevista con Mara Castañeda.