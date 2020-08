La poderosa razón por la que Federica de Kabah rompió en llanto al celebrar el cumple de su hijo

View this post on Instagram

Familia!!! Como estu00e1n? Como estuvo su semana? Espero que bien y que esta que sigue sea mejor, disfruten los que podemos estar en casa, disfruten de sus hijos, de los pequeu00f1os espacios que tenemos en casa y nunca tenemos tiempo para disfrutarlos, escuchen a sus hijos, abru00e1cenlos, aprendan de ellos, de verdad que mi mejor medicamento ha sido convivir con ellos, cuando trabajas no te das cuenta de todo lo que te pierdes a su lado. Y los que no tengan hijos, aprendan A escucharse, acuu00e9rdense de todo lo que los hacu00eda felices, los detalles mu00e1s simples son los que mu00e1s fu00e1cil olvidamos. Para mi este tiempo ha sido de mucho aprendizaje y de soltar lo que no estu00e1 en mis manos, u00e1mense y du00edganle a todos sus seres amados cuanto los amanud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffb y les voy a pedir un favor enorme, el martes mu00e1s que cualquier du00eda, traten de no salir para nada!!! No se, alguien me dijo que era un du00eda peligroso y prefiero hacerle caso y yo se los transmito a ustedes!! Los quiero familiau2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f #family #dreams #hope #desire #faith #stayhome #love #loveyourself #care