Érika Zaba de OV7 revela que su bebé sufrió accidente en casa: "Lloré mucho"

View this post on Instagram

Si tuvieran que ponerle tu00edtulo a esta foto , cual seru00eda ud83dude48ud83dude48ud83dude48ud83dude48ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02ud83dude02???? Pero es que , que hago si uno no puede dejar de apretujar . Tengo que aprovechar que luego ya no me va a dejar .