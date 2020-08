¡Irreconocible! Pedro Fernández impacta a fans por su transformación ¿a base de 'arreglitos'?

Ciudad de México.- Pedro Fernández se volvió todo un tema de conversación en Instagram debido a su aspecto en una reciente entrevista, ya que internautas consideraron que su rostro luce muy distinto y comenzaron a especular que podría haberse sometido a procedimientos o cirugías estéticas.

El reconocido cantante conversó a finales de julio con la intérprete Isabel Lascurain a través de una transmisión en vivo, durante la cual habló sobre las actividades que ha realizado junto a su familia para sobrellevar el confinamiento, así como de otros temas.

Luego de hacer el en vivo, la integrante de Pandora compartió un 'collage' que reúne imágenes de su agradable charla con el también actor, publicación en la que los internautas lanzaron duras críticas y comentarios negativos sobre el aspecto de Pedro.

Los usuarios pronto aseguraron que Fernández lucía irreconocible e incluso lo compararon con la imagen de otras figuras del entretenimiento.

Algunos de los comentarios que generaron las instantáneas del artista fueron:

Siempre me ha gustado su música, me acercó al ranchero romántico lo he escuchado desde hace tantos años, para mi hijo de 29 años es muy representativo en su niñez, pero me parece terrible que a los 50 años se sometan a cirugías donde les transforman el rostro, se quedó sin líneas de expresión, parece una figura de cera".