VIDEO: Vadhir Derbez impacta a sus fans de TikTok al cantar desde el baño

Los Ángeles, EU.- El actor Vadhir Derbez sorprendió a las redes sociales luego de publicar un video en el que canta a todo pulmón un fragmento de una clásica canción.

Mediante su cuenta de TikTok, el hijo de Eugenio Derbez mostró todo su talento vocal desde el baño al interpretar Put your head on my Shoulder del cantante Paul Anka.

Put your head on my Shoulder. Cuando hay buena acústica en el baño jaja ¿cuál otra les canto?”, escribió el famoso en el clip.

@vadhirderbez Put your head on my Shoulder bby 😊 cuando hay buena acústica en el baño jaja cual otra les canto? ##cover ##singing ♬ original sound - vadhirderbez

Como no podía ser de otra manera, los más de 6 millones de seguidores de Vadhir Derbez estallaron y aplaudieron la increíble voz que el joven posee.

Fuente: Tiktok vadhirderbez