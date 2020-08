Issabela Camil 'explota' al ser cuestionada por Bárbara Mori y sufre accidente al salir de Televisa

Ciudad de México.- Issabela Camil dejó en claro que no tiene ninguna opinión que emitir sobre Bárbara Mori y las fuertes declaraciones que hizo sobre el tiempo que estuvo casada con Sergio Mayer.

Durante un encuentro con reporteros de varios medios de comunicación, la hermana de Jaime Camil se negó a hacer comentarios sobre el hecho de que Mori habló de lo infeliz que fue junto al actor, asegurando que en esa etapa de su vida se sintió poco valorada y que vivía bajo las órdenes del también diputado.

Mientras los reporteros le explicaban parte de lo que Mori mencionó, Issabela interrumpió para señalar:

No tengo nada qué decir… no es nada importante para mí nada de lo que… referente a esa señora, no tengo nada qué decir, cada quién vive su vida y no me interesa la verdad".

Y ante la insistencia de los periodistas sobre el tema, la hermana de Jaime Camil añadió:

No sé qué dice, de verdad no sé, es un tema que no tiene nada qué ver en mi vida… no sé qué dijo esa mujer, no me interesa".