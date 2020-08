Karina Banda se consiente y decide celebrar de esta manera su cumpleaños

Miami, Florida.- La guapa conductora de televisión, Karina Banda, comenzó con el pie derecho su cumpleaños número 32, pues a través de sus historias de Instagram, compartió un momento en el que buscó consentirse con un baño en la tina.

Aunque en el clip, Karina logró poner una puesta escénica muy romántica, lo cierto fue que se encontraba sola, sin la compañía de su prometido, el galán de telenovelas, Carlos Ponce.

No empiecen de románticas, estoy yo sola. Tiempo para mí", escribió en sus historias de Instagram.

Después, en la misma red social, Banda compartió un post, donde expresó sus sentimientos al celebrar un año más de vida, además agradeció a Ponce por ser el autor de su constante felicidad.

Termino esta vuelta al sol con muchas pruebas, pero siempre con la mejor actitud, con sentimientos encontrados, pero siempre tratando de que los que me dan felicidad sean los que pesan más. Aunque mi familia no está conmigo para celebrar mañana mi cumpleaños, el culpable de mi sonrisa Carlos Ponce es mi mejor regalo, es el que me trae felicidad los 365 días del año", escribió.