A días del estreno de 'Exatlón', TV Azteca da impactante noticia a fans

View this post on Instagram

Repost @todosquierenfama: Eres de esos que ama estar frente a un micru00f3fono, aunque la mu00fasica no es tu gran TALENTO. ud83dude2c Entonces, u00a1#TodosQuierenFama es para ti! ud83cudfa4u2728 No pierdas la oportunidad que siempre estuviste buscando, haz tu CASTING DIGITAL! ud83cudfb6 Descarga ud835udde7ud835udde9 ud835uddd4ud835ude07ud835ude01ud835uddf2ud835uddf0ud835uddee ud835uddd6ud835uddfcud835uddfbud835uddf2ud835uddf0ud835ude01ud835uddee y cumple tu suenu0303o. ud83dudcf2