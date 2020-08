Actriz de Televisa responde en 'Hoy' a quienes la comparan con Anahí tras cambiar de 'look'

Ciudad de México.- La actriz Sara Corrales considera una "maravilla" que algunos internautas la comparen con Anahí luego de que se sometió a una transformación para su nuevo proyecto en Televisa.

La colombiana jamás imaginó que este cambio de imagen, el cual realizó para darle vida a un personaje dentro de la telenovela Quererlo todo, le trajera comparaciones con la intérprete de 'Mía Colucci' en Rebelde.

He leído eso, cambio de look, yo quería que fuera algo diferente (en este melodrama) y la verdad creo que lo logramos… ¡por Dios!, o sea, esa comparación ¡Dios mío!, maravillosa, ella es una mujer divina, así que ¡qué bonito que me comparen con ella!", expuso la artista en entrevista para el programa Hoy.