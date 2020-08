Michelle de 'Enamorándonos', causa furor al disfrutar del verano desde la playa

View this post on Instagram

Gran ironu00eda de la vida que a veces tenemos tantas bendiciones, tantas cosas buenas, como la salud, como la familia, o los amigos. O un plato de comida caliente cada du00eda. Pero no lo apreciamos. Y por el contrario, ru00e1pidamente nos aferramos a cualquier cosa mala para amargarnos la vida, para quejarnos de nuestra suerte, o para culpar a la vida. Pues ya es hora de cambiar. De viajar liviano. De sonreu00edr mu00e1s. Y de dar gracias a Dios por todo. Porque pase lo que pase... tu00fa siempre sobrevives a todo. ud83eudd29