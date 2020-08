Tras alistar su muerte y despedirse de sus hijos, dan importante noticia sobre actor de Televisa

Ciudad de México.- Sofía Álvarez, esposa del primer actor Héctor Bonilla, aclaró en entrevista para Sale el Sol el estado de salud de su esposo luego de que sufriera una fractura en el fémur en el set de grabación de una película.

Héctor Bonilla, quien tiene una prótesis de cadera, fue intervenido quirúrgicamente por la fractura y deberá permanecer inmóvil para que el fémur se recupere con ayuda de los tornillos que le pusieron. Médicos pronosticaron una buena recuperación para el primer actor.

Álvarez comentó que Bonilla tiene buen ánimo, pese a las circunstancias.

Conductores del matutino de Imagen TV recordaron la lucha del primer actor contra el cáncer de riñón que le fue diagnosticado hace más de un año y que ha comunicado anteriormente que no le gusta hablar de su estado de salud con medios cuando se puede hablar de su carrera, por lo que es un tema difícil para el actor.

A finales de junio, el histrión de 81 años alarmó a sus seguidores y preocupó a su familia al retomar en sus redes sociales una carta de su testamento dirigida a sus tres hijos

El primer actor, quien protagonizó cerca de 20 telenovelas en Televisa para luego irse a TV Azteca a finales de los 90's, fue tajante al declarar que lo que compartió en ese video, al cual le añadió música, era lo que quería si moría y que ya no quería hablar del tema.

Además, mencionó que le repartiría su herencia en partes iguales para los tres, pese a que son de madres diferentes.

En este caso vino este asedio por el cáncer el preguntarme si me voy a morir y ya sabes, pero esto es lo que yo quisiera que me pasara si me muero y no me pregunten más en ese sentido", dijo entonces para 'Ventaneando'.