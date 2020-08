Desesperado y sin ahorros, querido actor de Televisa toma drástica medida tras alistar su muerte

Ciudad de México.- El gran actor y comediante Jo Jo Jorge Falcón confesó hace unos días que estaba desesperado tras llevar encerrado en casa más de cinco meses por la crisis sanitaria, además de que ya se había quedado sin ahorros ante la falta de trabajo.

Sin algún proyecto en Televisa, donde triunfó en programas como Humor es... Los comediantes, el cómico decidió hacer un show en línea este sábado pasado desde el foro Mr. Show en Guadalajara sobre "situaciones actuales menos enfermedades y tragedias", declaró a TVNotas.

La crisis sanitaria y las circunstancias obligaron a Falcón a hacer accesible el precio de boletos para que más gente se uniera y disfrutara la presentación, por la cual dijo estar muy emocionado.

Estoy muy contento de regresar, tengo 5 meses encerrado con mi mujer y deja eso, la verdad es que mis ahorros ya se terminaron, por eso estaba muy preocupado, pero me surgió este proyecto y de inmediato acepté".

Lamentablemente, según algunos usuarios comentaron en redes sociales, hubo varias quejas por la conexión, pues muchos aseguraron que no pudieron disfrutar del espectáculo a causa del "mal servicio en la plataforma".

Por otra parte, en entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca en junio pasado, el comediante reveló algo que dejó en shock a muchos, pues aseguró que ya alistó su muerte, ya que firmó ante un notario su voluntad anticipada.

Aseguró que lo que vivió con su padre en el hospital lo orilló a tomar esta decisión. Además, reveló que ya tiene en orden su testamento.

La muerte de mi padre me pegó durísimo a mí... mi papá intubado y yo ya debía yo mucho dinero (...) Desde hace 20 años tengo repartido lo poquito que yo pueda dejar para mis hijos y a la mamá de mis hijos".

El actor dejó claro que no permitiría que hospitales se quedaran con todo el dinero de su familia en caso de padecer una enfermedad terminal, por lo que prefiere hacer las cosas de esta manera, por decisión propia.

Los hospitales se encargan de vaciarte el bolsillo aunque ya no tengas remedio y como no quiero dejar a mi familia en la calle, para que no le quiten a mi familia lo que tengo, así que firmen todos su voluntad anticipada para ayudar a su familia", declaró contundente en rueda de prensa nacional hace unos días.