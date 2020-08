Extrabajadora de Telemundo revela agresiones por parte de productora que casi le cuestan su salud

Estados Unidos.- Telemundo vuelve a dar de qué hablar tras los escandalosos despidos de varias conductoras, otro tema sigue vigente y dando mucho de qué hablar.

Resulta que ahora se ha presentao la tercer denuncia en contra de Grisel Sierra, ejecutiva y directora de Telemundo Denver, sobre ella porque la señalan de hacer malos comentarios y acciones, sobre todo hacia mujeres.

Te puede interesar: Golpe a TV Azteca: Famoso exacadémico regresa a Televisa tras polémico romance en 'VLA'

Grisel está relacionada a supuesto malos tratos a mexicanos discriminatorios. Una extrabajadora, Ivonne Ramírez habló para el programa Chisme no like para contar su testimonio y quien trabajó con María Celeste. Aclaró que Telemundo siempre le dio buenas oportunidades, pero que es Sierra quien la trató mal.

Lee también: Desesperado y sin ahorros, querido actor de Televisa toma drástica medida tras alistar su muerte

Cuando ella vino de Puerto Rico, yo trabajaba para el canal 41, yo era productora de promociones y escritoral del canal, y llegó ella con un grupo de cuatro, ella nunca trabaja sola, ella trabaja en grupo. Al principio todo bastante bien, nosotros la recibimos con los brazos abiertos.

Señaló que los comentarios racistas que la escuchaba decir, fue algo que empezó a incomodarle, por lo que después ella sufrió de ese acaso.

Me empezaron a molestar sus comentarios, las risas, las burlas, cuando vio que empecé a echarme para atrás porque eso no me gustaba, empezaron los acosos laborales, me acosaba, me maltrataba, empezaron a ponerme horarios horrorosos, me creó estado de ansiedad, se me hicieron bolas en la espalda, no me podía sentar, no podía moverme".

Continuó diciendo que tuvo problemas de salud que casi le afectan en el poder caminar y que además ella la amenzaba con sacarla de manera indirecta, tanto que le pusieron más trabajos de los que le correspondían.

Finalizó hablando del día del atentado a los Estados Unidos en 11 de septiembre cuando atacaron las Torre Gemelas, donde Ivonne señala que recuerda a la productora diciendo que se muriera más gente porque ella podía estar hablando de eso, pues eran el único noticiero que estana en ese momento.

Momento en el minuto 17:35

Fuente: Chisme no like