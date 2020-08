Esmeralda Ugalde de 'Exatlón' cautiva al posar de esta exquisita manera

Ciudad de México.- La guapa y reconocida exparticipante de Exatlón, Esmeralda Ugalde,ha cautivado a sus millones de seguidores en Instagram al lucir más hermosa que nunca al posar de esta exquisita manera.

Ugalde desde un balcón se ha robado las miradas de sus fans que la han llenado de halagos al posar en un pantalón blanco que entalla su cintura y es suelto de los tobillos, combinándolo con una blusa del mismo color y una chamarra gris a botones.

Actitud mi niña te ves preciosa.... forever", "Me encantó tu 'outfit'", "Bonita foto Esme Ugalde", "Me encantó tu pantalón", "Hermosa como siempre", "Qué bonita, me encanta tu estilo", "Que bonita foto, tanta felicidad que expresa usted, muy bien", fueron algunos de los comentarios.