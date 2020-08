Hija de Andrea Legarreta sigue los pasos de la conductora de 'Hoy' y cambia de 'look'

Ciudad de México.- La joven actriz Mía Rubín no solo está siguiendo los pasos de su famosa mamá, Andrea Legarreta, en cuanto a iniciar una carrera en el entretenimiento, sino que también está apostando por los cambios y dando muestra de que no le teme a transformar su 'look' de forma significativa.

La también cantante de 15 años de edad sorprendió recientemente a sus seguidores de redes sociales debido a que reveló que se tiñó el cabello.

La hija de la conductora del programa Hoy y Erik Rubín apostó por un tono más rubio para su rizada melena, en contraste con el castaño que solía lucir.

La joven talento presumió su nuevo 'look' en Instagram, donde compartió una fotografía que fue captada por Andrea, quien además también comentó el post con una gran cantidad de emojis de caritas con ojos de corazón.

La nueva imagen de Mía también fue aplaudida por otras figuras como la conductora Cynthia Urías, la actriz Adriana Louvier y el cantante Benny Ibarra.

Fuente: Las Estrellas e Instagram @miarubinlega