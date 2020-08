¡Irreconocible! Así lucía Ricardo Montaner y su amada esposa hace 31 años

View this post on Instagram

Wow! 31 que tan Bueno eso. Buscaba una foto y aparecieron mil y claro que quiero poner todas las q quepan, porque se ve un poco lo que han sido estos au00f1os. Ambos llenos de imperfecciones ( yo mu00e1s que u00e9l) pero llueve, truene o relampaguee no me cabe duda que quiero seguir caminando con u00e9l. Dios ha sido tan Bueno que nos ha guardado a pesar de nosotros mismos. Sin duda El tiene propu00f3sito. @montaner tu00fa eres el propio y aunque renovamos cada 5, hoy te digo que SI una vez mu00e1s. #bettertogether #ahoraescuando #Diosesfantu00e1stico #miespositoeselmejordelavida