Tras cortarse el cabello, Raquel Bigorra se luce en Instagram con nuevo tinte

View this post on Instagram

Terminando el u201c live u201c con @clao_echeverry No saben que linda entrevista. Hasta me hizo llorar acordu00e1ndome de tantos momentos que la vida me ha regalado. Me faltan dedos de las manos para contar a tantos u00e1ngeles que he tenido. Y siguen rondu00e1ndome. Tantos, que ni los u201c diablos u201c cuentan. Jejejeje Agradecida siempre con cada uno, pero sobretodo con ustedes, que estu00e1n conmigo siempre ud83dude4f Si tienen tiempito dense una vuelta en el ig de @clao_echeverry ahu00ed estu00e1 la plu00e1tica sabrosona ud83dudc83