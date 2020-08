VIDEO: Anel Noreña revela el regalo que Juan Gabriel le hizo a ella y a José José

View this post on Instagram

Una noche de #1978 Recieu0301n instalados en la casa de Pedregal. Llega a nuestra casa #juangabriel para una rica velada y en la cual nou0301s hace eu0301ste gran regalo. Sus palabras fueron las siguientes; u0026#34; Diciendo muchachos es su nueva vida les hice estau0301 canciou0301n ... Y cuau0301ndo digo; PIDO UN APLAUSO PARA EL AMOR QUE A MI HA LLEGADO, todo mundo va aplaudir muchachos... u0026#34; ud83dudc4fu2665ufe0f Y es fecha que sigo y creou0301 que muchos anu0303os mau0301s seguirau0301n los enamorados y los que aman a su pareja dedicando esta bella melodiu0301a. ... Recuerdos que se llevan en el corazou0301n por siempre ud83dude0d u00b7 u00b7 u00b7 #juangabriel #josejose #grandesdelamusica #porsiempre