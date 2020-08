Tras ser sedado e intubado, Lalo Mora mejora y sigue su lucha contra el Covid-19

View this post on Instagram

Buenas tardes querida gente seguidora de la voz y muu0301sica de mi padre Don Lalo Mora soy Lalo Jr, les informo que bendito Dios ya fue extubado y estau0301 respondiendo favorablemente, mil y un millou0301n de gracias de parte de la familia Mora a tod@s ustedes querido publico por tanto apoyo en sus oraciones y muestras de carinu0303o de igual manera a los doctores y enfermer@s que estu00e1n atendiu00e9ndolo , auu0301n le seguimos pidiendo a nuestro padre Dios por el para su total recuperaciou0301n, bendiciones mi gente gracias!!!ud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude0a #ElReyDeMilCoronas #DiosNosEscuchoud83dude4fud83cudffb