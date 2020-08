¿Les quitarán a Archie? Padre de Meghan los amenaza para que lo dejen ver a su nieto

Ciudad de México.- Meghan Markle y el Príncipe Harry pronto podrían verse involucrados en otra lucha legal, pero está vez para pelear por su primogénito, el Príncipe Archie, ya que afirman que el padre de ella, Thomas Markle, los amenazó con demandarlo para que lo dejen ver a su nieto y convivir.

Tom Markle Jr., medio hermano de la Duquesa de Sussex, para The Sun a asegurado que su padre ya no le interesa malgastar su energía tratando de crear lazos con ella, pues ya a sus 76 años y no recibir más noticias de su hija desde hace 2 años le ha quedado claro que no se puede salvar la relación.

Ha perdido toda esperanza de reunirse con su hija y el príncipe Harry. No confía en ella y no quiere ni verla debido a las mentiras, la manipulación y el engaño. Acaba de cumplir 76 años, y no hace falta decir que no tuvo noticias de Meghan", aseguró el hermano de Meghan.

Thom asegura que el duque de Sussex en ningún momento habló con el señor Markle para charlar sobre los problemas o crear una relación con el que sería su suegro, no negó los intentos de Meghan pero señaló que él no la ignoró sino que estaba internado por su infarto.

¿Todos estos cientos de mensajes de texto y llamadas que Meghan envió a mi padre antes de la boda? Nuestro padre ni siquiera estaba en su casa. Él estaba en el hospital. Su teléfono estaba apagado. Es por eso que no respondió, no había forma de que pudiera haberlo hecho. Nuestro padre la llamó muchas veces antes de la boda, después de haber cometido el error de hacer esas fotos, pero se le ignoró", contó Thomas Jr.

Finalmente el joven Markle señaló que Thomas buscará la manera de poder ver y abrazar a su nieto aunque sea solo por una vez, agotando todo recurso necesario, ya sea legal o sentimental.

Papá quiere morir como un hombre feliz. Ya ha tenido suficiente. Es mejor que disfrute de su jubilación viajando para quitarse la angustia, y que se olvide de Meghan por completo. Pero luchará y agotará todas las vías necesarias para ver a Archie. No son los únicos que pueden iniciar un proceso judicial. Le encantaría abrazar a ese niño aunque solo fuera una vez", concluyó Markle.

Fuente: Hola