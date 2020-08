¿De regreso a TV Azteca? Rafa Araneda vuelve a la TV con ambicioso programa

View this post on Instagram

Hace exactamente 1 anu0303o atrau0301s estaba muy feliz y emocionado de anunciarles que junto a mi querida @anapatriciatv seriu0301amos los animadores de @enamorandonosusa en @unimas @univision u2764ufe0f Hoy seguimos con la misma emociou0301n y las mismas energiu0301as para volver en Septiembre a celebrar y vivir el amor con un equipo extraordinario... Siempre positivo. Recargado de la mejor energiu0301a. A pesar de la adversidad que todos hemos vivido, siempre agradecido de la vida, infinitamente bendecido por Dios y por todos los que me permiten ser inmensamente feliz y pleno!! Vamos que se puede !! Lindo sau0301bado para todos! Rafa.