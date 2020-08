"Eso no le gusta a Nodal": Belinda luce descarado 'bigote' y causa furor en redes

Ciudad de México.- Este jueves, Belinda, dejó completamente impresionados a sus seguidores y demás usuarios de Internet pues apareció en redes sociales con una extrañada fotografía.

A través de su cuenta de Instagram, la coach de La Voz Azteca posó bastante seria, pero dejó ver un descarado bigote en ella que se robó por completo la atención de quien la mira.

Te puede interesar: Televisa 'destroza' a TV Azteca: Nuevo integrante llega a 'Hoy' y pone a temblar a 'VLA'

En la publicación, la joven cantante no agregó palabra alguna, pero sus seguidores no se hicieron esperar para hacer de las suyas y decir que esto no sería para nada del agrado de Christian Nodal, quien hasta este momento no aparece en comentarios como siempre lo hace.

Lee también: Pleito en Televisa: Productora de 'Hoy' no soporta a este conductor y él sale del programa

View this post on Instagram ud83dudda4ud83eudd0d A post shared by Beli (@belindapop) on Aug 6, 2020 at 12:00pm PDT

Esto no le gusta a Nodal".

Qué bigotuda".

Te cargas buen bigote".

Dice Nodal que mejor lo cortes".

Fuente: Instagram @belindapop