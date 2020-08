Esposo de Rashel Díaz alienta a la conductora tras ser despida de Telemundo

View this post on Instagram

Vuelve a intentarlo. Fracasa de nuevo. Fracasa mejorud83dudcaaud83cudffb Cuando algo no funciona bien tenemos dos opciones, sentirnos derrotados o aprender. Nadie se escapa de los golpes duros de la vida, pero lo importante es cu00f3mo nos sobreponemosud83dude4cud83cudffb. Cae, pero aprende de esa cau00edda para no volver al suelo. #Life #Quotes #Inspiration #TryAgain