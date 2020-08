VIDEO: Maripily niega ante las cámaras tener algún romance con ex de Jessica Cediel

Ciudad de México.- Hace poco se especuló acerca de la exconcursante de Guerreros 2020, Maripily, pues hace unos días fue vista muy cariñosa con el exnovio de Jessica Cediel, Mark Roesch.

Sin embargo, la actriz aprovechó su reciente encuentro con las cámaras de varios medios para aclarar su situación con Mark, pues alegó que entre ellos no existe más que una simple amistad.

Luego, los reporteros le preguntaron si es que existía alguna tensión por el hecho de que Mark fue el exnovio de la periodista y las especulaciones que se han levantado.

pues mira, él es el ex, pero para mí es mi amigo, yo a la ex de él nunca la he conocido y nunca he trabajado con ella, no soy amiga de ella, no tengo porque preguntar nada de ella porque es de su pasado y si hay alguna controversia no me incumbe a mí, le incube a él", comentó la famosa.