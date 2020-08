Crisis en TV Azteca: Daniel Bisogno recibe devastadora noticia tras fracaso ante Televisa

Ciudad de México.- Números de audiencia en Ventaneando seguirían cayendo drásticamente y se habría difundido unas de las razones de esta caída en rating que ha provocado que los derrote Televisa semana tras semana.

El programa de espectáculos de TV Azteca dirigido por Pati Chapoy y los conductores Pedro Sola, Daniel Bisogno, Mónica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta y Ricardo Manjarrez, estaría pasando por una grave crisis de audiencia.

Según el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga, un ajuste en su horario les dio un duro golpe en cuestiones de rating.

Desde hace un tiempo cambiaron el horario y ha sido criticada mucho esta decisión tomada por ejecutivos. Sí les afectó, les quita la costumbre a los que ya estaban enganchados, pero pensaban que se recuperarían con las semanas y no. La audiencia de esta semana no es nada favorecedora, de verdad es una crisis muy grande de 'Ventaneando'".

De acuerdo a los datos que difundió, este lunes el programa registró 623 mil espectadores, el martes 574 mil y el miércoles 617 mil. Zúñiga advirtió que Enamorándonos sí salió del aire por baja audiencia, argumentando que era obvio que no era por la contingencia sanitaria.

#AUDIENCIAS TV AZTECA (Uno) jueves 06 de agosto 'Hechos AM' 0.9 'Hechos Aquí Entre Nos' 1.1 'Hechos Tarde' 3.2 'Ventaneando' 2.8 'Escape Perfecto' 2.5 'Al Extremo' 3.4 'Hechos Noche' 4.6 'Los Protagonistas' 1.6

Este jueves, Ventaneando registró solo 2.8 puntos de rating, siendo de lo más bajo en el canal de Azteca Uno y perdiendo contra su competencia en Televisa, donde la retransmisión de la telenovela Corona de Lágrimas, al aire a la misma hora en Las Estrellas, tuvo 11.8 puntos de rating.

Además, según el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, el lunes por la tarde fueron difundidos los resultados de un focus group que actualmente estarían realizando todas las televisoras, de los cuales no habría salido nada bien librado Daniel Bisogno.

Según los resultados, Quiroz difundió lo siguiente sobre el conductor:

Ya no es del agrado del televidente y ya se ve viejo, no precisamente por su edad si no porque el público siempre lo percibe de mal humor, demasiado crítico, intolerante y su vida privada en los últimos meses ha sido un desastre".