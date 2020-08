María Antonieta de las Nieves se disculpa ante los medios y revela algo sobre salida de Chespirito

Ciudad de México.- El tema de que la salida del aire de los programas de Chespirito no lo dejó pasar María Antonieta Gómez Rodríguez para hablar hacia los medios de comunicación.

Esta ocasión aprovechó para dirigirse a todos los medios de comunicación y de antemano pidió una disculpa por no haber salido a hablar ella sobre la situación.

Quiero darles una disculpa porque no les he dado la cara porque no tengo nada que decirles. La salida de ‘El Chavo’ de la televisión me dejó tan asombrada como a todos ustedes, no sé absolutamente nada y estoy muy triste.