¿Preferencias en Televisa? Andrea Legarreta, sin tapujos, presume sus 'lujos' y todos reaccionan

View this post on Instagram

Se trata de amar lo que haces, tratar de ser mejor du00eda con du00eda, de sensibilidad y pasiu00f3n... En cada uno de tus diseu00f1os se ve y se siente tu talento y pasiu00f3n @raquelorozcog ud83dude4cud83cudffb Este traje es precioso y sin duda mexicanos como tu00fa, que trabajan cuidando todos los detalles me hacen sentir muy orgullosa de mi gente! Entren a ver las hermosuras que hace @raquelorozcog ud83dude0du2764ufe0f