TV Azteca: Belinda y Christian Nodal cantarán juntos por primera vez en 'La Voz'

View this post on Instagram

u00a1Por primera vez juntos, @belindapop y @nodal cantaru00e1n en el escenario de @lavoztvazteca! ud83cudf8aud83cudf89ud83cudfa4ud83dudd7aud83cudffbud83dudc83ud83cudffbud83dudcfa u00a1No te lo pierdas el lunes a las 7:30 PM por @aztecauno!