¿Maltratos e infidelidades? Exasistente de Vicente Fernández explota y 'desenmascara' a su ex

Ciudad de México.- El caso de Vicente Fernández Jr. con su exesposa, Karina Ortegón, ha dado mucho de qué hablar, pues se han comentado y revelado bastantes cosas sobre la expareja.

Sin embargo, ahora ha salido a la luz algo que podría cambiar el rumbo de lo que se conoce hasta el momento, pues, Jorge Beltrán, quien asegura ser exsocio de Vicente, afirmó que Karina llegó a ser infiel, además de que llegó a cometer ciertos abusos.

A mí me dijo, estábamos en su spa, que no encontraba como dejar al que andaba con ella anteriormente, que no sabía como hacerlo y no hallaba como hacerlo y en el spa también fueron varias", dijo Beltrán.