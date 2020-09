Pese a posible 'tumor', Ninel Conde haría todo para salir embarazada a sus 43 años

View this post on Instagram

Cuenta la leyenda que una serpiente perseguiu0301a a una lucieu0301rnaga para comeu0301rsela. . La delicada lucieu0301rnaga hacia todo lo posible para huir de la serpiente, hasta que un diu0301a, se cansou0301 y le hizo tres preguntas: . 1u2014 u201cu00bfPertenezco a tu cadena alimenticia?u201d u2014 u201cNou201d, dijo la serpiente. 2u2014 u201cu00bfTe he hecho algo malo?u201d u2014 u201cNou201d, contestou0301 la serpiente. 3u2014 Y entonces, u00bfpor queu0301 quieres destruirme? u2014 u201cPorque BRILLAS!!!u201d, afirmou0301 la serpiente. . Moraleja: Algunas veces habrau0301n personas q solo te criticarau0301n porque brillas... aunque jamau0301s les hayas hecho nada malo y seas una excelente persona. . Nunca dejes de ser quien eres, de dar lo mejor de ti y de brillar con luz propia. Si quieren apagar tu luz brilla todavu00eda mu00e1s fuerte; aunque esto moleste a esas personas que solo viven arrastrau0301ndose. #faith #joy #hope . Fe Mateo 8:8 . u201cSolo di la palabra y serau0301 hechou201d.