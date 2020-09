Conductora revela que pensó que sería despedida de Televisa por divorciarse ¿de 'Zague'?

Ciudad de México.- El programa de Netas Divinas sigue siendo uno de las emisiones de Televisa que el público ve y siempre aplaude por la temática que se habla y el cariño hacia las conductoras.

Consuelo Duval, Natalia Téllez, Paola Rojas y Daniela Magún hablaron con su público sobre cómo fue que empezaron a formar parte del programa y que algunas de ellas tuvieron miedo pues no creían que serían aceptadas.

Daniela fue quien confesó a sus compañeras que para ella no fue fácil integrarse al programa y sobre todo por las compañeras que tiene.

Cuando empezó Netas Divinas pues estaba casada y nunca en mi vida pensé que me iba a divorciar, nunca lo pensé. Cuando me hablaron para estar en Netas Divinas me pasó igual que Natalia, sí fue una emoción muy grande, sí estaba yo muy emocionada, muy ilusionada, sí tenía también sentimientos encontrados".

Agregó además que una de las exconductoras es muy amiga suya, situación que le causaba conflicto pues lo veía como "traición" hacia ella.

Gloria es una de mis grandes amigas más cercanas entonces sentía esta parte como de traición, como de decir, sí es algo que te lastima no lo voy a hacer, pero luego decía '¿cómo no lo voy a hacer?', Gloria me dijo '¿de qué me hablas? te aplaudo, te aviento, te abrazo', se lo agradezco mucho".