Pepillo Origel estalla contra Alfredo Adame y le manda mensaje por sus falsas acusaciones

Ciudad de México.- El actor y conductor de televisión, Alfredo Adame, ha estado en el centro de la polémica, luego de haber insultado y hablado mal de otras personalidades en el medio del espectáculo.

En esta ocasión, le tocó al periodista, Juan José Origel, a quien muchos reconocen con 'Pepillo' Origel, quien fue tachado como un "depredador sexual" por parte de Adame.

Sin embargo, él no quiso quedarse callado y decidió arremeter en contra de tan escandaloso artista ante los reporteros a su salida de los foros de Televisa, expresando su sentir ante los insultos y la difamación.

De este tipo (Alfredo) no quiero hablar, porque son puras mentiras. No vale la pena estar hablando de alguien que no me interesa y que eso (los señalamientos) lo van a arreglar los abogados", afirmó.

Juan José afirmó que se siente pleno y tranquilo, aun a pesar de las críticas que ha conseguido detrás de tanto escándalo.

Eso no me afecta, porque si fuera una persona seria, un César Évora, un Juan Soler me dolería muchísimo, pero no. Qué Dios lo perdone (a Alfredo), no tengo nada en contra", Contó Origel.