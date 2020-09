Arturo Carmona revela la razón de su divorcio de Alicia Villarreal y habla de su ex, Jacky Bracamontes

Ciudad de México.- El famoso actor y exfutbolista, Arturo Carmona, a abierto su corazón durante su entrevista en Netas Divinas, donde habló acerca de sus relaciones amorosas, confesando el motivo de su divorcio de Alicia Villarreal y sobre los planes que tenía con Jacky Bracamontes.

Carmona confesó que Bracamontes fue la primer personas después de su divorcio con la madre de su hija que le "dieron ganas de casarme", relatando como fue que la conoció después de haber hablado de ella en Big Brother.

Jacky fuimos pareja. Una gran mujer. Fue muy curioso porque cuando vengo a la CDMX entro a la casa de Big Brother y me acuerdo en aquella época mi hermanito Raúl Araiza me pregunta qué quién del medio se me hacía guapa y le dije Jacky Bracamontes, cuando salgo de la casa, lo primero que me toca hacer es un corto y me toca con ella", contó Arturo.