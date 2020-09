Exconductor de 'Hoy' destroza a Origel al exhibir que 'se humillaba' por trabajo en Televisa

Ciudad de México.- Alfredo Adame volvió a hablar de Juan José Origel, mejor conocido como 'Pepillo', quien es periodista en Televisa y de quien hizo fuertes revelaciones sobre su trabajo.

Alfredo Adame habló en vivo con Javier Ceriani y Elisa en el programa de espectáculos que ambos conducen, donde habló de las supuestas acciones que hacía Origel con algunos productores de la televisora de San Ángel. Alfredo respondió a las declaraciones de Pepillo quien dijo que no le impoartaba lo que dijera.

¿Quién es él? Él es un pobre jot... es una loquita que en su vida ha tenido éxito en nada, es un mitómano, es un cochino pervertido, la única gracia que tiene es escupir lodo por el hocico, es ignorante, es estú..., es desagradable, nada más velo".

Adame siguió diciendo que no le importa lo que diga Origel porque considera que "no ha sido nadie" en Mexico: "Sabes que ha sido un lame cu... de las divas, por eso está él aquí, saben que no es periodista, saben que no tiene carrera, lo único que hizo desde el principio, andarle lamiendo... a varias, Chapoy lo terminó vomitando".

Es traicionaro, es desleal, es un ser asqueroso... es un viejo nal.. guangas, es un pobre diablo que anduvo lamiendole las botas a cuantas personas, a Karla Estrada se le tiraba al piso, a Magda Rodríguez se le tira al piso".

Momento en el minuto 42:55

Fuente: Chisme no like