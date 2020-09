Sin miedo a críticas, Pascacio López presume el oficio que ejerció antes de ser actor

View this post on Instagram

Poca gente sabe que asu00ed inicio mi carrera construyendo muros que hoy son mu00e1s fuertes, y q decir de mi amigo @pascaciolopez quien es ya un actor #internacional #conmpasion #actores en 15 au00f1os nos encontraremos construyendo otro castillo ud83cudff0 #recuerdos #constancia #nomequito #amigosdeverdad