Verónica Toussaint revela ser la que pone celosas a las esposas de sus amigos

Ciudad de México.- Ya con anterioridad, la guapa conductora de televisión, Verónica Toussaint, había mencionado, que la mayoría de sus fans está conformada por hombres casados, ahora, en el programa Qué Chulada, reveló que esto le sería algo que le ocasione problemas con sus amigos.

Durante la reciente transmisión del show de Imagen TV, ella y el grupo de conductoras reaccionaron a que es lo que haría ante varias situaciones que se podrían presentar, destacando entre ellas, sobre las reuniones con amigos en las que hay matrimonios.

¡Uy! Les caigo pésimo, lo que pasa es que normalmente en esas fiestas, pues las señoras que tienen hijos y como yo no, ellas están hablando de que si el niño vomitó, que si el jocoque, que si no sé qué, como yo no encajó en eso, me voy con los maridos a las risas", contó Verónica.