Yordi Rosado revela el rechazo de Televisa a Diego Maradona en 'Otro Rollo'

Ciudad de México.- El famoso presentador y comediante, Yordi Rosado, en una entrevista con el comediante Franco Escamilla habló acerca de Otro Rollo, programa en el que salía con Adal Ramones, para el cual tuvieron que llegar a un acuerdo con Televisa para que no rechazara a Diego Maradona.

El programa como se recordará, siempre tenía invitados nacionales e internacionales, los cuales según Yordi nunca cobraron nada, hasta que Maradona pidió 300 mil pesos, algo que rechazó la televisora San Ángel pues no se tenía el presupuesto.

¿Saben quién fue el único que pidió dinero? Diego Maradona. Yo negociaba a los artistas, especialmente a los internacionales y de repente (me dicen) es de Maradona, quiere hablar su mánager contigo. Nos cobró 300 mil pesos, pero le dije ‘no hay manera’; de entrada, nosotros no pagamos, no tenemos ese presupuesto. Por lo que dijimos ‘no se puede’. Me dijo que lo pensara, pero no tenía nada qué pensar, nadie ha pedido un peso. Me preocupé porque dije ‘sí está muy jodido este cabrón’", contó Rosado.