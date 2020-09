Rocío Sánchez Azuara confiesa que su primer marido le abrió la cesárea a golpes

Ciudad de México.- La querida conductora Rocío Sánchez Azuara estuvo como invitada en el programa de Yordi Rosado a quien le platicó lo tormentoso que fue su primer matrimonio.

La también actriz reveló que se embarazó de su primer esposo a los 19 años y dio a luz a los 20 a su primogénito, Jorge Arturo, sin embargo, la felicidad de su pequeña familia fue fugaz pues el maltrato se hizo presente.

Contó que cuando su bebé tenía 3 meses su marido se fue una noche y regresó borracho al día siguiente cerca de las 11:00 de la mañana a lo que ella le cuestionó “¿dónde estabas?” lo que lo costó un fuerte golpe.

Me dio una patada, me tiró al suelo y me abrió la cesárea. Yo lo único que hice fue hacerme bolita como escarabajo, me quedé ahí y él otra vez se volvió a salir. Yo me quedé en shock un buen rato”, expresó.