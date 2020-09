Por medio de un documental, J Balvin plasma algunos problemas de depresión que vive

Estados Unidos.- El cantante colombiano, J Balvin, en el Festival de Toronto estrenó su documental, The Boy from Medellín (El chico de Medellín), en el cual habló de la depresión que tuvo en sus mejores momentos de fama.

Con este film pretende informar de todos los problemas que tuvo en sus inicios así de cómo ha sido vida privada, de la cual ha dado pocos detalles.

Podría interesarte: Tras cambiar a TV Azteca por Televisa, actores humillan a Alatorre y hacen pedazos a 'Hechos'

Representar a mi país, mi ciudad y la cultura latina a nivel mundial ocurre tras una búsqueda personal. Yo estoy muy orgulloso de ser un hijo de Medellín y me siento honrado de poder contar mi historia de esta manera”, aseguró.

Por su parte, el director del documental Matthew Heineman, informó que a través de su éxito, es cómo ha descubierto algunos problemas mentales.

Lee también: Tras pelea en 'Exatlón', 'Titanes' confiesan que la producción les da un privilegio sobre los azules

Si bien J Balvin es un ícono musical, detrás de algunas de sus canciones descubrimos su lucha contra sus problemas de salud mental. Eso fue lo que inicialmente despertó mi curiosidad. Me sentí honrado por tener acceso a su vida”, indicó.

En dicho clip mencionar que el intérprete ha padecido de ansiedad y depresión, las cuales lo han llevado al borde de la locura de forma interna.

Le tengo miedo al miedo. Sé mucho de J Balvin y muy poco de José he dedicado al personaje mucho de mí mismo, pero sin José no habría J Balvin. Al final el personaje soy yo y no puedo separarlos”, contó el cantante.